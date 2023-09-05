Рош га-Шана в Умані: з 9 по 22 вересня в місті посилять заходи безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що з метою убезпечення місцевих жителів і приїжджих, в місті з 11 по 21 вересня буде запроваджено особливий режим в’їзду, виїзду та пересування. В районі паломництва будуть діяти заборони на продаж і використання певних груп товарів, передає УНН.
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"Як я і анонсував, посилюємо в місті заходи безпеки. Це пов’язано з приїздом паломників на Рош га-Шана", - повідомив Табурець.
З 9 по 22 вересня в мікрорайоні паломництва заборонено:
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- продаж алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів, та дезінфекційних засобів);
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- продаж і використання піротехнічних засобів, зокрема салютів, феєрверків, інших вибухових речовин, що створюють шумовий ефект, а також продаж пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю.
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З 11 по 21 вересня буде встановлений особливий режим в’їзду та виїзду, пересування громадян містом. Процедура контролю, як торік.
"Ми прагнемо максимально убезпечити місцевих жителів і приїжджих. Тому прошу з розумінням ставитися до всіх заходів", - додав начальник Черкаської ОВА.
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