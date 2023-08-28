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Міністр культури Ізраїлю відвідав Умань та "Яд ва-Шем" заговорить українською

Міністр культури Ізраїлю відвідав Умань та "Яд ва-Шем" заговорить українською

Київ • УНН

 • 886588 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Як повідомив у себе на Facebook Президент Асамблеї національностей України (АНУ) Ровшан Тагієв, міністр культури і спорту Держави Ізраїль Мікі Зоар відвідав Україну з приватним візитом, передає УНН.

Міністр побував у місті Умані, де зустрівся з міським головою Іриною Плетньовою, з якою, напередодні приїзду прочан до міста, обговорив питання святкування найближчого Рош га-Шана (єврейський Новий рік); розвитку міста та релігійного кварталу (ремонт інфраструктури) за підтримки Держави Ізраїль і єврейської громади; життя єврейської громади міста Умані та України в цілому, багато інших питань. Пан Зоар позитивно оцінив зміни в розвитку міста Умані та заявив про готовність залишатися постійно на зв'язку з керівництвом міста з метою підтримки постійного співробітництва та оперативного розв'язання проблем, у разі їх виникнення.

Під час дводенного візиту міністр зустрівся з президентом Асамблеї національностей України (АНУ) Ровшаном Тагієвим, новопризначеним представником Єврейського національного фонду («Керен Каемет ле-Ісраель», КАКАЛ) Михайлом Пінто, головою фонду WI CC («Ми міжнародний координаційний центр»), віце-президентом АНУ Нахманом (Джозефом) Стейнбергом та головним Рабином міста Умані Яковом Джаном. Керівники Асамблеї національностей України під час зустрічі з міністром висловили прохання, щоб у Національному меморіалі Катастрофи та Героїзму «Яд ва-Шем» (у місті Єрусалимі) написи були виконані й українською мовою. Міністр культури та спорту Держави Ізраїль пообіцяв уважно розглянути та сприяти вирішенню цього питання.

Також Мікі Зоар сказав, що Ізраїль демократична ліберальна держава, яка, зі свого боку, докладе всіх зусиль для подолання будь-яких негативних тенденцій в українсько-ізраїльських відносинах.

Міністр також висловив крайнє занепокоєння війною і висловив щире співчуття українському народу.

Нагадаємо, що Держава Ізраїль надає Україні значну допомогу щодо побудови системи раннього виявлення та сповіщення про загрозу ракетних та авіаційних ударів, постачанням в Україну обладнання для польових госпіталів та евакуації поранених.

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