Министр культуры Израиля посетил Умань и "Яд ва-Шем" заговорит на украинском

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Как сообщил у себя на Facebook Президент Ассамблеи национальностей Украины (АНУ) Ровшан Тагиев, министр культуры и спорта Государства Израиль Мики Зоар посетил Украину с частным визитом, передает УНН.

Министр побывал в городе Умани, где встретился с городским главой Ириной Плетневой, с которой, в преддверии приезда паломников в город, обсудил вопросы празднования ближайшего Рош ха-Шана (еврейский Новый год); развития города и религиозного квартала (ремонт инфраструктуры) при поддержке Государства Израиль и еврейской общины; жизни еврейской общины города Умани и Украины в целом, многие другие вопросы. Господин Зоар позитивно оценил изменения в развитии города Умани и заявил о готовности оставаться постоянно на связи с руководством города с целью поддержки постоянного сотрудничества и оперативного решения проблем, в случае их возникновения.

Во время двухдневного визита министр встретился с президентом Ассамблеи национальностей Украины (АНУ) Ровшан Тагиевым, новоназначенным представителем Еврейского национального фонда («Керен Каемет ле-Исраэль», КАКАЛ) Михаилом Пинто, председателем фонда WI CC («Мы международный координационный центр»), вице-президентом АНУ Нахманом (Джозефом) Стейнбергом и главным Раввином города Умани Яковом Джаном. Руководители Ассамблеи национальностей Украины во время встречи с министром высказали просьбу, чтобы в Национальном мемориале Катастрофы и Героизма «Яд ва-Шем» (в городе Иерусалиме) надписи были выполнены и на украинском языке. Министр культуры и спорта Государства Израиль пообещал внимательно рассмотреть и содействовать решению этого вопроса.

Также Мики Зоар сказал, что Израиль демократическое либеральное государство, которое, со своей стороны, приложит все усилия для преодоления любых негативных тенденций в украино-израильских отношениях.

Министр также выразил крайнюю обеспокоенность войной и высказал искреннее сочувствие украинскому народу.

Напомним, что Государство Израиль оказывает Украине значительную помощь относительно построения системы раннего выявления и оповещения об угрозе ракетных и авиационных ударов, поставками в Украину оборудования для полевых госпиталей и эвакуации раненных.

Украинские Национальные Новости

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