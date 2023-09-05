Рош ха-Шана в Умани: с 9 по 22 сентября в городе усилят меры безопасности

Детали

"Как я и анонсировал, усиливаем в городе меры безопасности. Это связано с приездом паломников на Рош ха-Шана", - сообщил Табурец.

С 9 по 22 сентября в микрорайоне паломничества запрещено:



продажа алкогольных напитков и веществ, произведённых на спиртовой основе (за исключением лекарственных средств, разрешённых к применению и включённых в Государственный реестр лекарственных средств, и дезинфицирующих средств);



продажа и использование пиротехнических средств, в частности салютов, фейерверков, других взрывчатых веществ, создающих шумовой эффект, а также продажа пневматического оружия и игрушек, имитирующих оружие.



С 11 по 21 сентября будет установлен особый режим въезда и выезда, передвижения граждан по городу. Процедура контроля, как в прошлом году.

"Мы стремимся максимально обезопасить местных жителей и приезжих. Поэтому прошу с пониманием относиться ко всем мероприятиям", - добавил начальник Черкасской ОГА.

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