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Рош ха-Шана в Умани: с 9 по 22 сентября в городе усилят меры безопасности

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил, что с целью обеспечения безопасности местных жителей и приезжих, в городе с 11 по 21 сентября будет введен особый режим въезда, выезда и передвижения. В районе паломничества будут действовать запреты на продажу и использование определенных групп товаров, передает УНН.

Детали

"Как я и анонсировал, усиливаем в городе меры безопасности. Это связано с приездом паломников на Рош ха-Шана", - сообщил Табурец.

С 9 по 22 сентября в микрорайоне паломничества запрещено:

  • продажа алкогольных напитков и веществ, произведённых на спиртовой основе (за исключением лекарственных средств, разрешённых к применению и включённых в Государственный реестр лекарственных средств, и дезинфицирующих средств);
  • продажа и использование пиротехнических средств, в частности салютов, фейерверков, других взрывчатых веществ, создающих шумовой эффект, а также продажа пневматического оружия и игрушек, имитирующих оружие.

С 11 по 21 сентября будет установлен особый режим въезда и выезда, передвижения граждан по городу. Процедура контроля, как в прошлом году.

"Мы стремимся максимально обезопасить местных жителей и приезжих. Поэтому прошу с пониманием относиться ко всем мероприятиям", - добавил начальник Черкасской ОГА.

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