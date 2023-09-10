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"Бог не всегда защищает нас" - премьер-министр Израиля призвал хасидов не ехать в Умань

Киев • УНН

 • 488504 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к гражданам Израиля, которые планируют поездку в Умань на Рош-га-Шана с призывом не ехать в Украину из-за ракетной опасности, сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Детали

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подчеркнул, что поездка в Умань на празднование Рош-га-Шана является опасной, несмотря на то, что правительство страны одобряет помощь для таких паломников.

Цитата

"Граждане Израиля, которые едут в Украину, должны взять на себя личную ответственность за свои поездки, - сказал Нетаньяху на заседании правительства.

"Бог не всегда защищает нас, ни на европейской земле, ни на украинской", - подчеркнул Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля отметил, что он общался с Владимиром Зеленским и президент Украины подтвердил, что в Умани нет необходимого количества укрытий, которые могут гарантировать безопасность всем туристам в случае российских ракетных атак.

В то же время министр по делам Иерусалима и культурного наследия Меир Поруш отметил, что его министерство финансирует усилия желающих посетить Умань в праздничные дни, отметив, что, хотя ему известно о предупреждении относительно путешествий, "Израиль берет на себя ответственность за своих граждан... те, кто решит путешествовать, все равно получат помощь от имени государства".

Правительство одобрило выделение 4 миллионов шекелей (38,44 млн гривен) на помощь тем, кто собирается в путешествие в Украину.

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