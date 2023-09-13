Рош ха-Шана в Умани: в месте паломничества круглосуточно дежурят сводные отряды ГСЧС

Детали

"С целью предупреждения возникновения пожаров и чрезвычайных происшествий с 12 сентября в Умани организовано круглосуточное дежурство личного состава и техники сводного отряда ГСЧС", - говорится в сообщении службы.

В частности, в местах массового скопления паломников осуществляется круглосуточное дежурство 7 постов ГСЧС, из которых 4 пожарно-спасательных, 2 водолазно-спасательных и пост мониторинга радиационной и химической обстановки. Дополнительно привлечены пешие патрули ГСЧС, передвижной пункт управления и кинологический расчет.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, несмотря на предостережения дипломатических служб и местных властей в Умань на празднование Рош ха-Шана 5784 (2023), который проходит в этом году с 15 по 17 сентября, по состоянию на 11 сентября, уже прибыло более трех тысяч хасидов. В городе введен особый режим въезда-выезда и передвижения. Правоохранительные и спасательные службы несут дежурство в усиленном режиме.