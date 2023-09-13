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Рош га-Шана в Умані: до міста прибуло вже 11 тис. хасидів

Київ • УНН

 • 933873 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. В Умань на святкування Рош га-Шана вже прибуло 11 тис. прочан-хасидів. Скарг від місцевих жителів не надходило, ситуація під контролем. Про це журналісту УНН розповів голова Уманської районної військової адміністрації Ігор Миклащук.

Цитата

«На даний час прибуло 11 тис.(хасидів – ред.), очікуємо до 30 тис», - сказав Миклащук.

Він зазначив, що скарг від місцевих жителів не надходило, ситуація під контролем.

«У нас вже є позитивний досвід минулого року. Цього року ми пішли по тому самому досвіду, плюс врахували моменти, які можна допрацювати. Є наказ районної військової адміністрації щодо правил в’їзду в Умань. Також заборона продажу алкоголю та піротехнічних засобів в районі паломництва. Скарг від місцевих жителів не надходило. Ситуація під контролем. Є співпрацям з представниками релігійної спільноти з якими ми в постійній взаємодії», - розповів Миклащук.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, попри застереження дипломатичних служб та місцевої влади в Умань на святкування Рош га-Шана 5784 (2023), що проходить цьогоріч з 15 по 17 вересня, станом на 11 вересня прибуло понад три тисячі хасидів. У місті введено особливий режим в’їзду-виїзду та пересування. Правоохоронні та рятувальні служби несуть чергування в посиленому режимі.

Рятувальники розгорнули зведений загін в місці паломництва хасидів в Умані. 7 постів чергують цілодобово. Додатково залучені піші патрулі.

Українські Національні Новини

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