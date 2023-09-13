Рош ха-Шана в Умани: в город прибыло уже 11 тыс. хасидов

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«В настоящее время прибыло 11 тыс.(хасидов – ред.), ожидаем до 30 тыс», - сказал Миклащук.

Он отметил, что жалоб от местных жителей не поступало, ситуация под контролем.

«У нас уже есть положительный опыт прошлого года. В этом году мы пошли по тому же опыту, плюс учли моменты, которые можно доработать. Есть приказ районной военной администрации о правилах въезда в’Умань. Также запрет продажи алкоголя и пиротехнических средств в районе паломничества. Жалоб от местных жителей не поступало. Ситуация под контролем. Есть сотрудничеством с представителями религиозного сообщества с которыми мы в постоянном взаимодействии», - рассказал Миклащук.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, несмотря на предостережения дипломатических служб и местных властей в Умань на празднование Рош ха-Шана 5784 (2023), который проходит в этом году с 15 по 17 сентября, по состоянию на 11 сентября прибыло более трех тысяч хасидов. В городе введен особый режим въезда-выезда и передвижения. Правоохранительные и спасательные службы несут дежурство в усиленном режиме.

Спасатели развернули сводный отряд в месте паломничества хасидов в Умани. 7 постов дежурят круглосуточно. Дополнительно привлечены пешие патрули.