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Святкування Рош-га-Шана в Умані: скільки коштують квитки до України та як паломники на них збирають

Київ • УНН

 • 924511 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Син головного рабина України Йосеф Асман у коментарі УНН розповів, що паломники витрачають близько 400 доларів на квитки до та з Умані, щоб відвідати могилу цадика Раббі Праведного Нахмана із Брацлава на свято Рош-га-Шана. Він додав, що деякі брацлавські хасиди збирають на квитки прямо в аеропорту.

Цитата

"Зрозуміло, що людина, у якої є гроші, то вона сама це (приїзд до Умані - ред.) зробить. Але я буквально кілька днів тому прилетів сюди, і в аеропорту стояли хлопці та збирали гроші, щоб поїхати до Умані. Так, є такі теж, які збирають прямо в аеропорту, щоб прилетіти до цадика... Вони стоять і просять: "Допоможіть полетіти до Умані". І кожен дає по долару-два, і він летить", - сказав Асман.

Деталі

За його словами, в аеропорту переважно збирають кошти діти-вихідці з важких сімей, які хочуть відвідати могилу цадика. Син головного рабина України розповів, що ціна квитка залежить від того, чи паломники подорожують власним авто, чи автобусом, чи потягом.

"Квитки в Європу вони так само як для всіх коштують. Тобто тільки додаэться подорож всередині, проходження кордонів. Це додає декілька сотень доларів до суми квитка. У той час, коли квитки недорогі, то вони, наприклад, коштують по 200-250 доларів в один бік.. Іноді бувають просто божевільні ціни, щоб доїхати до Кишинева", - сказав він.

Асман зазначив, що брацлавські хасиди прагнуть відвідати Умань на Рош-га-Шана, бо там похований цадик Рабі Нахман, який сказав, що за тих, хто приїде до нього на могилу на честь свята, він "буде молитися на престолі Всевишнього, щоб йому пробачили всі гріхи".

Нагадаємо

Голова Уманської районної військової адміністрації Ігор Миклащук в коментарі УНН повідомив, що в Умань на святкування Рош га-Шана вже прибуло 11 тис. прочан-хасидів. Скарг від місцевих жителів не надходило, ситуація під контролем.

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