Празднование Рош-га-Шана в Умани: сколько стоят билеты в Украину и как паломники на них собирают

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"Понятно, что человек, у которого есть деньги, то он сам это (приезд в Умань - ред.) сделает. Но я буквально несколько дней назад прилетел сюда, и в аэропорту стояли ребята и собирали деньги, чтобы поехать в Умань. Да, есть такие тоже, которые собирают прямо в аэропорту, чтобы прилететь к цадику... Они стоят и просят: "Помогите полететь в Умань". И каждый дает по доллару-два, и он летит", - сказал Асман.

Детали

По его словам, в аэропорту преимущественно собирают средства дети-выходцы из трудных семей, которые хотят посетить могилу цадика. Сын главного раввина Украины рассказал, что цена билета зависит от того, путешествуют ли паломники на собственном авто, автобусе или поезде.

"Билеты в Европу они так же как для всех стоят. То есть только добавляются путешествие внутри, прохождение границ. Это добавляет несколько сотен долларов к сумме билета. В то время, когда билеты недорогие, то они, например, стоят по 200-250 долларов в одну сторону. Иногда бывают просто сумасшедшие цены, чтобы доехать до Кишинева", - сказал он.

Асман отметил, что брацлавские хасиды стремятся посетить Умань на Рош-га-Шана, потому что там похоронен цадик Раби Нахман, который сказал, что за тех, кто приедет к нему на могилу в честь праздника, он "будет молиться на престоле Всевышнего, чтобы ему простили все грехи".

Напомним

Глава Уманской районной военной администрации Игорь Миклащук в комментарии УНН сообщил, что в Умань на празднование Рош ха-Шана уже прибыло 11 тыс. паломников-хасидов. Жалоб от местных жителей не поступало, ситуация под контролем.