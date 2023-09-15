Рош га-Шана в Умані: до міста прибуло вже понад 32 тис. хасидів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. В Умань на святкування Рош га-Шана вже прибуло вже понад 32 тис. паломників-хасидів. Про це УНН повідомляє з посиланням на МВС України.
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«Станом на 08:00 15 вересня до м. Умань прибуло 32 тис. 332 паломників-хасидів. За добу державний кордон в пунктах пропуску перетнули 10 тис. 88 паломників», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що для ретельної перевірки та реєстрації паломників в Умані правоохоронці розгорнули контрольно-пропускні пункти.
Також у місцях масового скупчення паломників здійснюється цілодобове чергування на 7 постах.
В МВС нагадали, що у період з 15 по 17 вересня на могилі цадика Нахмана та у приміщеннях синагог м. Умань проводяться культові заходи з нагоди святкування брацлавськими хасидами Рош га-Шана (Новий 5 784 рік за іудейським календарем).
Доповнення
ДСНС та Нацполіція роздають спеціально розроблені пам’ятки англійською мовою та на івриті з правилами пожежної безпеки.
Син головного рабина України Йосеф Асман у коментарі УНН розповів, що паломники витрачають близько 400 доларів на квитки до та з Умані, щоб відвідати могилу цадика Раббі Праведного Нахмана із Брацлава на свято Рош-га-Шана. Він додав, що деякі брацлавські хасиди збирають на квитки прямо в аеропорту.