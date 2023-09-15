Рош ха-Шана в Умани: в город прибыло уже более 32 тыс. хасидов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Умань на празднование Рош ха-Шана уже прибыло уже более 32 тыс. паломников-хасидов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД Украины.
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«По состоянию на 08:00 15 сентября в г. Умань прибыло 32 тыс. 332 паломников-хасидов. За сутки государственную границу в пунктах пропуска пересекли 10 тыс. 88 паломников», - говорится в сообщении.
Сообщается, что для тщательной проверки и регистрации паломников в Умани правоохранители развернули контрольно-пропускные пункты.
Также в местах массового скопления паломников осуществляется круглосуточное дежурство на 7 постах.
В МВД напомнили, что в период с 15 по 17 сентября на могиле цадика Нахмана и в помещениях синагог г. Умань проводятся культовые мероприятия. Умань проводятся культовые мероприятия по случаю празднования брацлавскими хасидами Рош ха-Шана (Новый 5 784 год по иудейскому календарю).
Дополнение
ГСЧС и Нацполиция раздают специально разработанные памятки на английском языке и на иврите с правилами пожарной безопасности.
Сын главного раввина Украины Йосеф Асман в комментарии УНН рассказал, что паломники тратят около 400 долларов на билеты в и из Умани, чтобы посетить могилу цадика Рабби Праведного Нахмана из Брацлава на праздник Рош-га-Шана. Он добавил, что некоторые брацлавские хасиды собирают на билеты прямо в аэропорту.