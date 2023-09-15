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Хасиди в Умані та по всьому світу провели особливу молитву за мир в Україні

Хасиди в Умані та по всьому світу провели особливу молитву за мир в Україні

Київ • УНН

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УМАНЬ – КИЇВ. Сьогодні, 15 вересня, о 12:00, напередодні нового єврейського року Рош-га-Шана громади брацлавського хасидизму по всьому світу провели молитву «Тікун аклалі» за мир в Україні. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Молитва відбулася в усіх громадах брацлавських хасидів, як в Умані, так і в Ізраїлі та в інших країнах.

Цитата

«Цього року, як і минулого року, хасиди у всьому світі молилися за мир в Україні. Хасиди вірять, що їхня молитва принесе мир в Україну», - пояснила виконавчий директор БФ "Історико-культурний центр міста Умані” Ірина Рибницька.

Довідка

«Тікун аклалі» відкрив і передав світові великий і святий праведник рабі Нахман із Браслава. "Тікун аклалі" складається з 10 псалмів (16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137. 150) книги "Теілім" царя Давида, і це корінь усієї книги.

Молитва призначена для будь-якої людини: чоловіки та жінки; малого та великого. Прочитана вголос, послідовно, по можливості, не перериваючись, і в будь-який час доби, вона допомагає, як видно з назви, за будь-яких труднощів, у будь-якій сфері, у будь-якій ситуації.

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