Додаткові блокпости, дорожні знаки та оперативний штаб: Черкащина готується до паломництва хасидів
Київ • УНН
Влада Черкаської області радить паломникам не відвідувати Умань на Рош га-Шана через безпекову ситуацію. Попри це, місто готується до прийому вірян, посилюючи безпеку та розгортаючи оперативний штаб.
Напередодні свята Рош га-Шана міська влада Черкаської області радить паломникам утриматись від поїздок до України з огляду на безпекову ситуацію. Про це заявив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає УНН.
Деталі
Як і попередні роки війни, передовсім рекомендуємо вірянам зважити на безпекову ситуацію в нашій країні та утриматися від відвідин Умані
Він наголосив, що регулярні російські атаки та ураження цивільних об’єктів, провокації – це звичайна українська буденність, а не "страхачки" для туристів.
Попри це міська влада розуміє, що частина паломників все ж відвідає культове для себе місце. Тож наразі ОВА спільно з спільно з місцевою владою, керівниками безпекового сектора, медичної галузі та комунальниками пропрацювує всі питання.
Заходи комплексні. Звісно, безпекові моменти будуть максимально посилені. Про них інформуватимемо надалі. Акцент також на укриттях. Допрацьовуємо цей момент із профільними службами – на цьому наголосив на сьогоднішній спецкомісії. Відточковуємо й інші напрями: від надання меддопомоги до санітарного й епідеміологічного благополуччя
За його словами, на час паломництва розгорнемо на місці оперативний штаб для координації роботи. Голова ОВА наголосив, що пріоритетом є безпека місцевих жителів і приїжджих.
Доповнення
Як заявив в Уманській міській раді місто активно готується до щорічного паломництва брацлавських хасидів. Цьогоріч громада очікує 30-40 тисяч прочан. Днями вже проведена нарада робочої групи з питань організації та святкування Рош га-Шана.
На території паломництва буде організовано належний санітарний стан, облаштовано 14 блокпостів, встановлено 189 додаткових дорожніх знаків та інші заходи. Не менш важливим є і сплата податків і туристичного збору юридичними і фізичними особами, які займаються прийомом хасидів
Ігор Табурець наголосив на важливості організації вчасної та якісної медичної допомоги; забезпеченні протиепідемічної безпеки; оперативній роботі укриттів.
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