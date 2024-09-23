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До Умані прибуло вже понад 1500 паломників-хасидів, відсьогодні діє особливий режим в'їзду

До Умані прибуло вже понад 1500 паломників-хасидів, відсьогодні діє особливий режим в'їзду

Київ • УНН

 • 12693 перегляди

В Умані запрацював особливий режим в'їзду та пересування містом через прибуття паломників-хасидів. Попри застереження, вже прибуло понад 1500 паломників, влада посилила заходи безпеки.

В Умані Черкаської області запрацював особливий режим в'їзду та пересування містом через прибуття паломників-хасидів на Рош га-Шана. При цьому вже прибуло понад 1500 паломників, повідомив у понеділок голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Умань. Відсьогодні запрацював особливий режим в’їзду/виїзду, а також пересування містом. По суті процедури контролю, як і торік. Ми дещо підсилились технічно. Наші сили безпеки й оборони працюють у посиленому режимі. Попри застереження, на сьогодні маємо вже понад півтори тисячі паломників", - зазначив у понеділок голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

З його слів, увесь комплекс заходів, що впроваджується, - задля безпеки місцевих жителів і приїжджих. "Прошу до цього ставитися з розумінням", - зазначив він.

Святкування Рош га-Шана: з понеділка в Умані посилять заходи безпеки20.09.24, 18:49 • 14702 перегляди

Нагадаємо

МЗС України закликає хасидів утриматися від паломництва до Умані на Рош га-Шана через військову агресію росії. У разі приїзду паломники мають враховувати обмеження воєнного стану та можливі ускладнення перебування.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Суспільство

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