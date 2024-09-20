Святкування Рош га-Шана: з понеділка в Умані посилять заходи безпеки
Київ • УНН
З 23 вересня в Умані посилять заходи безпеки через паломництво хасидів на Рош га-Шана. Буде обмежено в'їзд транспорту, встановлено блокпости та заборонено продаж алкоголю у районі паломництва.
У місті Умань Черкаської області піч час перебування паломників для святкування Рош га-Шана з 23 вересня посилять заходи безпеки. Про це заявив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає УНН.
Деталі
З понеділка, 23 вересня, посилюємо в місті заходи безпеки. Як і в попередні роки, діятиме особливий режим в’їзду та виїзду, пересування громадян
Зокрема, буде заборонено вʼїзд транспортних засобів:
- з а/д М-30 до м. Умань, на вул. Деревʼянка (база ТОВ «Стандарт Будівельний»);
- з а/д М-30 до м. Умань, на вул. Горіхова;
- з с. Родниківка до м. Умань, на вул. Павлова
Додаткові блокпости, дорожні знаки та оперативний штаб: Черкащина готується до паломництва хасидів10.09.24, 19:16 • 18837 переглядiв
З посиленим контрольно-пропускним режимом буде забезпечений рух транспортних засобів такими вулицями:
- вʼїзд з а/д М-30 до м. Умань, на вул. Деревʼянка;
- вʼїзд з а/д М-05 до м.Умань, на вул. Інтернаціональну;
- вʼїзд з c. Городецьке (Паланська тергромада) до м. Умань, на перехресті вул. Городецька - вул. Максима Залізняка;
- вʼїзд з а/д М-30 до м. Умань, на вул. Михайлівську;
- вʼїзд з а/д М-30 до м. Умань на вул. Вокзальну;
- вʼїзд з с. Родниківка (Паланська тергромада) до м. Умань, на вул. Київській;
- на вʼїзді з а/д М-05 Київ-Одеса до м.Умань, на вул. Визволителів для вʼїзду лише хасидів.
Також у мікрорайоні паломництва заборонений продаж алкогольних напоїв, феєрверків і піротехнічних засобів. Прошу ставитися до всіх заходів із розумінням. Це необхідність. Тому що безпека уманчан і паломників – незмінний пріоритет під час прийдешнього Рош га-Шана
Нагадаємо
МЗС України закликає хасидів утриматися від паломництва до Умані на Рош га-Шана через військову агресію Росії. У разі приїзду паломники мають враховувати обмеження воєнного стану та можливі ускладнення перебування.