Празднование Рош ха-Шана: с понедельника в Умани усилят меры безопасности
Киев • УНН
С 23 сентября в Умани усилят меры безопасности из-за паломничества хасидов на Рош ха-Шана. Будет ограничен въезд транспорта, установлены блокпосты и запрещена продажа алкоголя в районе паломничества.
В городе Умань Черкасской области во время пребывания паломников для празднования Рош ха-Шана с 23 сентября усилят меры безопасности. Об этом заявил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, передает УНН.
Детали
С понедельника, 23 сентября, усиливаем в городе меры безопасности. Как и в предыдущие годы, будет действовать особый режим въезда и выезда, передвижения граждан
В частности, будет запрещен въезд транспортных средств:
- с а/д М-30 до г. Умань, на ул. Деревянко (база ООО «Стандарт Строительный»);
- с а/д М-30 до г. Умань, на ул. Ореховая;
- из с. Родниковка в г. Умань, на ул. Павлова
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С усиленным контрольно-пропускным режимом будет обеспечено движение транспортных средств по таким улицам:
- въезд с а/д М-30 в г. Умань, на ул. Деревянко;
- въезд с а/д М-05 в г.Умань, на ул. Интернациональную;
- въезд из c. Городецкое (Паланская тергромада) в г. Умань, на перекрестке ул. Городецкая - ул. Максима Зализняка;
- въезд с а/д М-30 в г. Умань, на ул. Михайловскую;
- въезд с а/д М-30 в г. Умань на ул. Вокзальную;
- въезд из с. Родниковка (Паланская тергромада) в г. Умань, на ул. Киевской;
- на въезде с а/д М-05 Киев-Одесса в г.Умань, на ул. Освободителей для въезда только хасидов.
Также в микрорайоне паломничества запрещена продажа алкогольных напитков, фейерверков и пиротехнических средств. Прошу относиться ко всем мероприятиям с пониманием. Это необходимость. Потому что безопасность уманчан и паломников - неизменный приоритет во время грядущего Рош ха-Шана
Напомним,
МИД Украины призывает хасидов воздержаться от паломничества в Умань на Рош ха-Шана из-за военной агрессии России. В случае приезда паломники должны учитывать ограничения военного положения и возможные осложнения пребывания.