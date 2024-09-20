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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Празднование Рош ха-Шана: с понедельника в Умани усилят меры безопасности

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20 сентября 2024, 15:49  •  1953 просмотра

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С 23 сентября в Умани усилят меры безопасности из-за паломничества хасидов на Рош ха-Шана. Будет ограничен въезд транспорта, установлены блокпосты и запрещена продажа алкоголя в районе паломничества.

В городе Умань Черкасской области во время пребывания паломников для празднования Рош ха-Шана с 23 сентября усилят меры безопасности. Об этом заявил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, передает УНН.

Детали

С понедельника, 23 сентября, усиливаем в городе меры безопасности. Как и в предыдущие годы, будет действовать особый режим въезда и выезда, передвижения граждан

- заявил Игорь Табурец. 

В частности, будет запрещен въезд транспортных средств:

  • с а/д М-30 до г. Умань, на ул. Деревянко (база ООО «Стандарт Строительный»);
  • с а/д М-30 до г. Умань, на ул. Ореховая;
  • из с. Родниковка в г. Умань, на ул. Павлова

Додаткові блокпости, дорожні знаки та оперативний штаб: Черкащина готується до паломництва хасидів10 сентября 2024, 16:16 • 18634 просмотра

С усиленным контрольно-пропускным режимом будет обеспечено движение транспортных средств по таким улицам:

  • въезд с а/д М-30 в г. Умань, на ул. Деревянко;
  •  въезд с а/д М-05 в г.Умань, на ул. Интернациональную;
  • въезд из c. Городецкое (Паланская тергромада) в г. Умань, на перекрестке ул. Городецкая - ул. Максима Зализняка;
  •  въезд с а/д М-30 в г. Умань, на ул. Михайловскую;
  • въезд с а/д М-30 в г. Умань на ул. Вокзальную;
  • въезд из с. Родниковка (Паланская тергромада) в г. Умань, на ул. Киевской;
  • на въезде с а/д М-05 Киев-Одесса в г.Умань, на ул. Освободителей для въезда только хасидов.

Также в микрорайоне паломничества запрещена продажа алкогольных напитков, фейерверков и пиротехнических средств. Прошу относиться ко всем мероприятиям с пониманием. Это необходимость. Потому что безопасность уманчан и паломников - неизменный приоритет во время грядущего Рош ха-Шана

- подытоживает Табурет. 

Напомним,

МИД Украины призывает хасидов воздержаться от паломничества в Умань на Рош ха-Шана из-за военной агрессии России. В случае приезда паломники должны учитывать ограничения военного положения и возможные осложнения пребывания.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Общество