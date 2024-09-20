Празднование Рош ха-Шана: с понедельника в Умани усилят меры безопасности

В городе Умань Черкасской области во время пребывания паломников для празднования Рош ха-Шана с 23 сентября усилят меры безопасности. Об этом заявил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, передает УНН.

Детали

С понедельника, 23 сентября, усиливаем в городе меры безопасности. Как и в предыдущие годы, будет действовать особый режим въезда и выезда, передвижения граждан - заявил Игорь Табурец.

В частности, будет запрещен въезд транспортных средств:

с а/д М-30 до г. Умань, на ул. Деревянко (база ООО «Стандарт Строительный»);

с а/д М-30 до г. Умань, на ул. Ореховая;



из с. Родниковка в г. Умань, на ул. Павлова



Додаткові блокпости, дорожні знаки та оперативний штаб: Черкащина готується до паломництва хасидів

С усиленным контрольно-пропускным режимом будет обеспечено движение транспортных средств по таким улицам:

въезд с а/д М-30 в г. Умань, на ул. Деревянко;

въезд с а/д М-05 в г.Умань, на ул. Интернациональную;



въезд из c. Городецкое (Паланская тергромада) в г. Умань, на перекрестке ул. Городецкая - ул. Максима Зализняка;



въезд с а/д М-30 в г. Умань, на ул. Михайловскую;



въезд с а/д М-30 в г. Умань на ул. Вокзальную;



въезд из с. Родниковка (Паланская тергромада) в г. Умань, на ул. Киевской;



на въезде с а/д М-05 Киев-Одесса в г.Умань, на ул. Освободителей для въезда только хасидов.



Также в микрорайоне паломничества запрещена продажа алкогольных напитков, фейерверков и пиротехнических средств. Прошу относиться ко всем мероприятиям с пониманием. Это необходимость. Потому что безопасность уманчан и паломников - неизменный приоритет во время грядущего Рош ха-Шана - подытоживает Табурет.

Напомним,

МИД Украины призывает хасидов воздержаться от паломничества в Умань на Рош ха-Шана из-за военной агрессии России. В случае приезда паломники должны учитывать ограничения военного положения и возможные осложнения пребывания.