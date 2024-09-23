В Умань прибыло уже более 1500 паломников-хасидов, с сегодняшнего дня действует особый режим въезда
Киев • УНН
В Умани заработал особый режим въезда и передвижения по городу из-за прибытия паломников-хасидов. Несмотря на предостережения, уже прибыло более 1500 паломников, власти усилили меры безопасности.
В Умани Черкасской области заработал особый режим въезда и передвижения по городу из-за прибытия паломников-хасидов на Рош ха-Шана. При этом уже прибыло более 1500 паломников, сообщил в понедельник глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Умань. С сегодняшнего дня заработал особый режим въезда/выезда, а также передвижения по городу. По сути процедуры контроля, как и в прошлом году. Мы несколько усилились технически. Наши силы безопасности и обороны работают в усиленном режиме. Несмотря на предостережения, на сегодня имеем уже более полутора тысяч паломников", - отметил в понедельник глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
По его словам, весь комплекс мер, который внедряется, - для безопасности местных жителей и приезжих. "Прошу к этому относиться с пониманием", - отметил он.
Празднование Рош ха-Шана: с понедельника в Умани усилят меры безопасности20.09.24, 18:49 • 14693 просмотра
Напомним
МИД Украины призывает хасидов воздержаться от паломничества в Умань на Рош ха-Шана из-за военной агрессии россии. В случае приезда паломники должны учитывать ограничения военного положения и возможные осложнения пребывания.