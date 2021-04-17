В Украине началась вакцинация сотрудников МВД от COVID-19

Цитата

"Сегодня мы начали вакцинацию сотрудников системы органов МВД от COVID-19. Первыми вакцинируем работников, наиболее контактирующих с населением: гарнизоны аэропортов Борисполь и Жуляны, подразделения НГУ в зоне ООС, работники общественной безопасности, подразделения патрульной полиции. Далее вакцинируем всех сотрудников системы МВД: Нацполицию, ГСЧС, Нацгвардию, Пограничную службу, Сервисные центры, высшие учебные заведения, Экспертную службу, сотрудников МВД", - рассказал Аваков.

Детали

По его словам, следующим этапом медики МВД будут вакцинировать также семьи наших рабочих. Всего с семьями планируем охватить около 800 000 человек. Аваков отметил, что это исключительно добровольное дело.

"Но я уверен, что это необходимая мера для тех, кто находится в зоне риска, выполняя свои профессиональные обязанности", - добавил министр.

Также он сообщил, что вакцинация работников системы МВД будет осуществляться препаратом CoronaVac, разработанным китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, и Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

Аваков добавил, что ни одна вакцина не дает стопроцентной гарантии того, что человек не заболеет. Но более чем столетний опыт использования вакцин показал - кто вакцинировался гарантированно перенесет заболевание в более легкой форме.

Дополнение

Министерство здравоохранения разъяснило, кто в первую очередь получит вакцину производства Pfizer-BioNTech, которая прибыла в Украину 16 апреля. Всего прибыло 117 000 доз. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко пообещал, что стартуют прививки этим препаратом 18 апреля.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививки получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.

При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Она должна была составить 200 000 доз. По данным Минздрава, вакцинация препаратом производства Sinovac в Украине началась 13 апреля.

Министр здравоохранения Максим Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.

В целом Украина должна получить 32 млн доз вакцин.