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В Україні розпочалася вакцинація співробітників МВС від COVID-19

В Україні розпочалася вакцинація співробітників МВС від COVID-19

Київ • УНН

 • 16614 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. В Україні сьогодні розпочали вакцинацію співробітників системи органів МВС від COVID-19. Щеплення буде здійснюватися вакцинами Sinovac та Pfizer. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН з посиланням на пресслужбу МВС.

Цитата

“Сьогодні ми розпочали вакцинацію співробітників системи органів МВС від COVID-19. Першими вакцинуємо працівників, які найбільш контактують з населенням: гарнізони аеропортів Бориспіль та Жуляни, підрозділи НГУ у зоні ООС, працівники громадської безпеки, підрозділи патрульної поліції. Далі вакцинуємо усіх співробітників системи МВС: Нацполіцію, ДСНС, Нацгвардію, Прикордонну службу, Сервісні центри, вищі навчальні заклади, Експертну службу, співробітників МВС”, — розповів Аваков.

Деталі

За його словами, наступним етапом медики МВС будуть вакцинувати також родини наших робітників. Загалом з родинами плануємо охопити близько 800 тисяч осіб. Аваков зауважив, що це виключно добровільна справа.

“Але я впевнений, що це необхідна міра для тих, хто перебуває у зоні ризику, виконуючи свої професійні обов’язки”, — додав міністр.

Також він повідомив, що вакцинація працівників системи МВС буде здійснюватися препаратом CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, та Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

Аваков додав, що жодна вакцина не дає стовідсоткової гарантії того, що людина не захворіє. Але більш ніж сторічний досвід використання вакцин, показав — хто вакцинувався гарантовано перенесе захворювання в більш легкій формі.

Доповнення

Міністерство охорони здоров’я роз’яснило, хто впершу чергу отримає вакцину виробництва Pfizer-BioNTech, яка прибула в Україну 16 квітня. Всього прибуло 117 тисяч доз. Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко пообіцяв, що стартують щеплення цим препаратом 18 квітня.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Вона мала становити 200 тисяч доз. За даними МОЗ, вакцинація препаратом виробництва Sinovac в Україні розпочалася вже 13 квітня.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.

В цілому Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.

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