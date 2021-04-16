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Щеплення вакциною Pfizer розпочнуть вже 18 квітня - Ляшко

Щеплення вакциною Pfizer розпочнуть вже 18 квітня - Ляшко

Київ • УНН

 • 14056 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Перші поставки вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech, 117 тисяч доз якої прибуло сьогодні в Україну, у регіони розпочнуться завтра, а вже у неділю, 18 квітня стартують і щеплення цим препаратом. Про це розповів журналістам заступник міністра охорони здоров’я — головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який “зустрічав” вакцину, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Завтра, 17 числа, 29 500 (доз - ред.) роз’їдуться до всіх обласних складів, до всіх обласних центрів нашої країни. І вже 18 квітня розпочнуться перші щеплення. Перші щеплення вакциною Pfizer розпочнуться в будинках для людей похилого віку, оскільки саме для них були розплановані ці вакцини, які ми в першому етапі передбачили для цих людей”, - розповів Ляшко.

Деталі

За словами заступника голови МОЗ, вакцина Pfizer, яка приїхала, буде використовуватися мобільними бригадами. Вакцину забиратимуть з регіонального складу, перевозити до місця проведення щеплення і вакцинувати людей похилого віку.

Також Ляшко пояснив, що 29 500 доз будуть розвезені по 1170 доз в кожну область. Саме такими контейнерами випускає вакцину виробник в багатодозних флаконах. Один флакон має шість доз.

Разом з вакциною поїде розчинник, шприц і коробка для безпечної утилізації шприця. За словами головного санітарного лікаря, це комплексна поставка.

Головний санлікар пояснив, що 117 тисяч доз не будуть використані для першого щеплення відразу, оскільки будуть використані 50%. Повторне проведення щеплення проводиметься через 25 днів.

Вакцина буде транспортуватися в спеціальних контейнерах з сухим льодом.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Вона мала становити 200 тисяч доз. За даними МОЗ, вакцинація препаратом виробництва Sinovac в Україні мала розпочатися вже 13 квітня.

Зранку 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX - 117 тис. доз.

Раніше Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.

В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.

Українські Національні Новини

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