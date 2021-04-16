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Прививки вакциной Pfizer начнут делать уже 18 апреля - Ляшко

Прививки вакциной Pfizer начнут делать уже 18 апреля - Ляшко

Киев  •  УНН

 • 14050 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Первые поставки вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech, 117 тыс. доз которой прибыло сегодня в Украину, в регионы начнутся завтра, а уже в воскресенье, 18 апреля стартуют и прививки этим препаратом. Об этом рассказал журналистам заместитель министра здравоохранения - головний санитарний врач Украӥны Виктор Ляшко, "встречавший" вакцину, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Завтра, 17 числа, 29 500 (доз - ред.) разъедутся во все областные склады, во все областные центры нашей страны. И уже 18 апреля начнутся первые прививки. Первые прививки вакциной Pfizer начнутся в домах престарелых, поскольку именно для них были распланированы эти вакцины, которые мы в первом этапе предусмотрели для этих людей", - рассказал Ляшко.

Детали

По словам замглавы Минздрава, вакцина Pfizer, которая приехала, будет использоваться мобильными бригадами. Вакцину будут забирать с регионального склада, перевозить к месту проведения прививки и вакцинировать пожилых людей.

Также Ляшко объяснил, что 29 500 доз будут развезены по 1170 доз в каждую область. Именно такими контейнерами выпускает вакцину производитель в многодозных флаконах. Один флакон имеет шесть доз.

Вместе с вакциной поедет растворитель, шприц и коробка для безопасной утилизации шприца. По словам главного санитарного врача, это комплексная поставка.

Главный санврач пояснил, что 117 тыс. доз не будут использованы для первой прививки сразу, поскольку будут использованы 50%. Повторное проведение прививки будет проводиться через 25 дней.

Вакцина будет транспортироваться в специальных контейнерах с сухим льдом.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.

При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Она должна была составить 200 тыс. доз. По данным Минздрава, вакцинация препаратом производства Sinovac в Украине должна была начаться уже 13 апреля.

Утром 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX - 117 тыс. доз.

Ранее Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.

В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин.

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