У МОЗ розповіли, кому в першу чергу робитимуть щеплення вакциною Pfizer
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров'я роз’яснило, хто впершу чергу отримає вакцину виробництва Pfizer-BioNTech, яка прибула в Україну сьогодні, 16 квітня. Про це пише УНН з посиланням на Telegram-канал МОЗ.
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"Вакциною виробництва Pfizer-BioNTech (Comirnaty), яку сьогодні доставили в Україну, в першу чергу щепитимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наступними будуть працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонники.
В МОЗ уточнили, що за кожним щепленим першою дозою Comirnaty буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії у 117 тисяч доз.
Вакцинація в Україні
В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.
При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Вона мала становити 200 тисяч доз. За даними МОЗ, вакцинація препаратом виробництва Sinovac в Україні мала розпочатися вже 13 квітня.
Нагадаємо
В Україну 16 квітня прибула партія вакцин виробництва Pfizer/BioNTech. Всього прибуло 117 тисяч доз. Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко пообіцяв, що стартують щеплення цим препаратом 18 квітня.