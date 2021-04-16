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У МОЗ розповіли, кому в першу чергу робитимуть щеплення вакциною Pfizer

У МОЗ розповіли, кому в першу чергу робитимуть щеплення вакциною Pfizer

Київ • УНН

 • 15672 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров'я роз’яснило, хто впершу чергу отримає вакцину виробництва Pfizer-BioNTech, яка прибула в Україну сьогодні, 16 квітня. Про це пише УНН з посиланням на Telegram-канал МОЗ.

Деталі

"Вакциною виробництва Pfizer-BioNTech (Comirnaty), яку сьогодні доставили в Україну, в першу чергу щепитимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наступними будуть працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонники.

В МОЗ уточнили, що за кожним щепленим першою дозою Comirnaty буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії у 117 тисяч доз.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Вона мала становити 200 тисяч доз. За даними МОЗ, вакцинація препаратом виробництва Sinovac в Україні мала розпочатися вже 13 квітня.

Нагадаємо

В Україну 16 квітня прибула партія вакцин виробництва Pfizer/BioNTech. Всього прибуло 117 тисяч доз. Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко пообіцяв, що стартують щеплення цим препаратом 18 квітня.

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