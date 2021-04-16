В Минздраве рассказали, кому в первую очередь будут делать прививки вакциной Pfizer
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Министерство здравоохранения разъяснило, кто в первую очередь получит вакцину производства Pfizer-BioNTech, которая прибыла в Украину сегодня, 16 апреля. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Минздрава.
Детали
"Вакциной производства Pfizer-BioNTech (Comirnaty), которую сегодня доставили в Украину, в первую очередь будут прививать персонал и жителей домов престарелых", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следующими будут сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничники.
В Минздраве уточнили, что за каждым привитым первой дозой Comirnaty будет зарезервирована вторая доза вакцины из этой же партии в 117 тысяч доз.
Вакцинация в Украине
В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.
При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Она должна была составить 200 тысяч доз. По данным Минздрава, вакцинация препаратом производства Sinovac в Украине должна была начаться уже 13 апреля.
Напомним
В Украину 16 апреля прибыла партия вакцин производства Pfizer/BioNTech. Всего прибыло 117 тысяч доз. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко пообещал, что стартует прививание этим препаратом 18 апреля.