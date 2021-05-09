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В Украине более 40 тысяч граждан приняли участие в массовых мероприятиях ко Дню победы

В Украине более 40 тысяч граждан приняли участие в массовых мероприятиях ко Дню победы

Киев  •  УНН

 • 17333 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. В Украине более 40 тысяч граждан приняли участие в массовых мероприятиях ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД.

Цитата

“В целом по стране уже завершились более 600 массовых мероприятий. В них приняло участие более 40 тысяч граждан. Личный состав всех подразделений Министерства внутренних дел продолжает нести службу по обеспечению правопорядка”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что в полицию поступило 38 сообщений о правонарушениях во время массовых мероприятий 9 мая. Открыто пять дел из-за запрещенной символики.

Сегодня, чтобы обеспечить безопасность всех участников мероприятий 9 мая, к охране правопорядка привлечены более 12,5 тысяч правоохранителей.

Напомним, в Николаевской области между полицией и участниками акции ко Дню победы произошло столкновение.

В Одессе на Аллее славы произошла стычка между правоохранителями и участниками акции “Бессмертный полк”, есть задержанные.

В Киеве составили админпротокол на 16-летнего парня, использовавшего нацистское приветствие во время акции возле парка Вечной Славы.

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