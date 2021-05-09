У Києві склали адмінпротокол на 16-річного хлопця, який використав нацистське вітання під час акції біля парку Вічної Слави
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. На 16-річного хлопця, склали адмінпротокол за використання нацистського вітання біля парку Вічної Слави у Києві під час вшановування пам’яті загиблих у Другій світовій війні. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.
Цитата
“Під час акції біля парку Вічної Слави одного з учасників притягнули до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що працівники поліції встановили особу правопорушника. Ним виявився 16-річний місцевий мешканець.
У мережі також опубліковано відео, де вказаний хлопець використав нацистське привітання біля ветерана, який проходив поруч, зокрема — його опублікувало видання “Страна”.
“На нього склали адміністративний протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення”, — зазначається в повідомленні.
Доповнення
Сьогодні, 9 травня в Одесі 63-річний чоловік прийшов у парк Шевченка з георгіївською стрічкою, а 17-річний хлопець — на Алею Слави зі свастикою.
Окрім того, в Одесі на Алеї слави сталася сутичка між правоохоронцями та учасниками акції “Безсмертний полк”.
Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.