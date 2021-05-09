В Одесі поліцейські виявили у двох осіб георгіївську стрічку та свастику
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. В Одесі 63-річний чоловік прийшов у парк Шевченка з георгіївською стрічкою, а 17-річний хлопець — на Алею Слави зі свастикою. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Одеської області.
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“Чоловік віком 63-х років прийшов у парк Шевченка з георгіївською стрічкою, ще один — 17-річний хлопець — на Алею Слави зі свастикою”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що обох правопорушників доставлено до територіальних підрозділів поліції.
“На старшого з них поліцейські склали протокол за ст. 173-3 (Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Питання про притягнення до відповідальності іншого порушника наразі вирішується”, — зазначається в повідомленні.
Доповнення
В Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів. Статті закону передбачають і адміністративну, і кримінальну відповідальність.
Нагадаємо, аби забезпечити безпеку всіх учасників заходів 9 травня, до охорони правопорядку залучено понад 12,5 тисяч правоохоронців.
Довідково
У суботу, 8 травня, Україна разом з Європою відзначила День пам’яті жертв Другої світової війни та примирення між країнами-учасницями. 9 травня в країні відзначать 76-у річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
У пам’ятні дати у столиці заплановані церемонії покладання квітів, тематичні виставки, зустріч з ветеранами бойових дій тощо.