День пам’яті жертв Другої світової війни: як в українських містах відзначать 8 та 9 травня

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8 травня Україна відзначить День пам’яті та примирення, а 9 травня — 76-у річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Зокрема, у столиці заплановані церемонії покладання квітів, тематичні виставки, зустріч з ветеранами бойових дій тощо.

Київ

8 травня о 8:30 з нагоди Дня пам’яті та примирення відбудеться урочиста церемонія покладання квітів до могили Невідомого солдата у парку Вічної Слави. У церемонії візьме участь керівництво міста разом з ветеранами війни та військовими Збройних сил України.

Також 8 травня запланована зустріч з ветеранами бойових дій у Музеї окупації Києва, а в Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки відкриється книжкова виставка “Пам’ятати заради майбутнього”.

9 травня з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відбудуться урочистості “Пам’ятаємо — Перемагаємо!” на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Також проведуть поминальне богослужіння, присвяченого пам’яті загиблих, що полягли у боротьбі за визволення України та перемогу над нацизмом у Другій світовій війні, молебень за мир в Україні та захисників Вітчизни, під час заходу на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Одеса

8 травня о 10:00 в Одесі оголосили загальноміську хвилину мовчання на вшанування пам’яті захисників України усіх часів.

8 та 9 травня о 10:00 відбудеться покладання квітів до пам’ятника Невідомому матросу у парку імені Шевченка та проведення спільного міжконфесійного поминального молебню.

8-9 травня в Одесі відбудуться покладання квітів до братських могил і монументів Поясу Слави.

9 травня о 10:15 покладатимуть квіти на траверсі пам’ятника Невідомому матросу в акваторії Одеського заливу з кораблів та катерів Західної військово-морської бази ВМС ЗСУ. Об 11:00 — до стели “Крила Перемоги” на площі Десятого квітня, а о 12:00 — на Меморіалі героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї.

У дендропарку Перемоги виступить духовий оркестр Одеського муніципального театру духової музики.А о 14:00 на території Меморіалу героїчної оборони Одеси виступить оркестр Головного управління Нацполіції на Одещині.

Львів

8 травня об 11:00 відбудеться покладання квітів та лампадок від представників влади, дипломатичного корпусу, громадськості до Пам’ятного хреста на місці колишнього концентраційного табору “Шталаг — 328” (вул. Грабовського,11). Також відбудеться екуменічна панахида та громадське віче.

Рівне

9 травня на Меморіалі вічної слави на вулиці Київській о 10:15 відбудеться флешмоб “Повертайся живим”. Там ветерани та представники влади покладатимуть квіти.

На Алеї Героїв кладовища “Нове” об 11:00 вшанують пам’ять Героїв Небесної Сотні, загиблих Героїв АТО. Там відбудеться панахида та покладання квітів.

У Рівненському краєзнавчому музеї о 13:00 стартує тематична експозиція “Рівненщина в роки Другої світової війни”.

На Майдані Музики біля органного залу о 22:00 відбудеться мистецько-патріотична акція “Перша хвилина миру”.

9 травня на Майдані Магдебурзького права біля міської ради о 10:15 відбудеться урочисте покладання кошиків живих квітів до пам’ятного знаку “Загиблим за Україну”.

На майдані Незалежності з 10-ї до 18-ї години проходитимуть тематичні виставки. Об 11:00 на військовому меморіалі кладовища Дубенське вшановуватимуть подвиг переможців нацизму у Другій світовій війні. Там відбудеться мітинг-реквієм “1939-1945. Ніколи знову”.

Житомир

8 травня о 10:00 — урочисте покладання квітів до пам’ятного знаку Перемоги на майдані Перемоги;

10:30 — урочисте покладання квітів до Монумента Слави.

9 травня о 10:00 відбудеться покладання квітів до пам’ятних знаків у селі Вереси;

11:00 — покладання квітів до пам’ятного знаку Перемоги на майдані Перемоги та переїзд ветеранів до Монумента Слави;

11:30 — Покладання квітів до Монумента Слави (вул. Чуднівська,53). В урочистих заходах візьмуть участь військовослужбовці Десантно-штурмових військ Збройних Сил України та курсанти Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова.

Вінниця

До Дня пам’яті та примирення та Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у Вінниці відбудеться ряд онлайн-заходів на платформі VinCultureCode у Фейсбуці. Серед них — культурно-мистецький відеопроєкт “Вічний вогонь Перемоги”, який розпочнеться 9 травня о 12.00. Проєкт складатиметься з трьох блоків.

Нагадаємо

Майже половина українців вважають за необхідне відзначати дати 8 і 9 травня. Аби забезпечити безпеку всіх учасників заходів 9 травня, до охорони правопорядку буде залучено понад 11 000 правоохоронців.