Майже половина українців вважають за необхідне відзначати дати 8 і 9 травня - опитування

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КИЇВ. 7 травня. УНН. 41% українців вважає, що Україна має відзначати День пам’яті та примирення 8 травня, та День перемоги над нацизмом 9 травня. Про це свідчать результати опитування Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучера, пише УНН.

Цитата

“41% громадян України вважає, що Україна має відзначати обидві дати — і День пам’яті та примирення 8 травня, і День перемоги над нацизмом 9 травня. Ще 31% вважає, що Україна має відзначати лише День перемоги над нацизмом 9 травня. Близько 9%, навпаки, підтримують ідею відзначати лише День пам’яті та примирення 8 травня, ще 10% респондентів байдуже. Відзначення лише 8 травня найбільше підтримують у Західному регіоні (22%). На Сході та Півдні більше тих, хто вважає, що відзначати треба лише 9 травня (42% та 48% відповідно)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зокрема, ідея відзначати обидві дати переважає серед усіх вікових груп, окрім тих, хто старше 60 років. Також цю ідею підтримують електорати усіх партій, окрім ОПЗЖ. Підтримують також прихильники вступу України до ЄС, натомість серед противників європейської інтеграції — більшість вважає доречним відзначати лише 9 травня.

В той же час, серед українців 48% погоджуються, що Друга світова війна була розв’язана внаслідок змови Гітлера та Сталіна про поділ сфер впливу у Європі та укладення пакту “Молотова-Ріббентропа”. Не погоджуються з цим 29%, ще 23% не визначилися з відповіддю.

46% українців погоджуються, що Радянський Союз не зміг би здобути перемогу у війні проти нацистської Німеччини без допомоги західних союзників з Антигітлерівської коаліції. Не погоджуються з цим 35%.

З приводу діяльності Йосипа Сталіна як історичного діяча, 62% українців виразилися негативно щодо його дій в України. В той же час, переважно позитивною його діяльність вважають 12% жителів Сходу, а в інших регіонах — ще менше.

Діяльність Степана Бандери позитивною для України вважають 32% громадян, стільки ж вважають негативною. Серед “Слуг народу” його підтримали 36% , 27% вважають його негативним діячем. Серед прихильників ОПЗЖ позитивно оцінюють внесок Степана Бандери в історію України лише 4%, а 63% — негативно. Натомість прихильники ЄС, навпаки, переважно оцінюють постать Степана Бандери позитивно (57%), негативно — лише 12% прихильників цієї партії.

Довідка

Загальноукраїнське опитування було проведене Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитаний 2021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки — 2,3%.

Контекст

На честь святкування Дня перемоги, на цих вихідних українці будуть відпочивати 3 дні. У неділю, 9 травня, традиційно відзначатиметься День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Оскільки свято припало на вихідний, то і 10 травня буде неробочим.

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