Завтра вже травень: нагадуємо, скільки вихідних матимуть українці

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. У травні 2021 року на українців чекає два тривалих вікенди, пише УНН.

Деталі

Тривалі вихідні чекають на нас з 1 по 4 травня та з 8 по 10 травня включно.

Цього року 1 травня – День праці, припав на суботу, а 2 травня православні святкуватимуть Великдень (за Юліанським календарем) – отже, 3 та 4 травня також будут вихідними.

У неділю, 9 травня, традиційно відзначатиметься День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Оскільки свято припало на вихідний, то і 10 травня буде неробочим. Отже, 8, 9 та 10 травня також можна буде добре відпочити.

Травень традиційно приносить багато вихідних, але цього року через святкування Великодня на 18 робочих днів припаде аж 13 вихідних.

Доповнення

Синоптики дали прогноз на травень.

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