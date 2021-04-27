Синоптики дали прогноз на травень

Цитата:

"Середня місячна температура передбачається 15-18°, в горах 11-13° тепла, що на 1-1,5° вище середніх багаторічних значень", - повідомили синоптики.

Деталі

Як зазначається, місячна кількість опадів очікується у західних областях 62-89 мм (в Карпатах до 134 мм), на решті території 28-50 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

За спостереженнями, стійкий перехід середньої добової температури повітря через +15° у бік підвищення, що є кліматичним показником початку літа, відбувається переважно у другій (на Закарпатті та півдні - у першій) декаді травня.

Довідково

За всю історію спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у травні в Україні був зафіксований на рівні 0-6° морозу, в Карпатах та на північному сході - до 7-10° морозу, на узбережжі морів місцями - 0-3° тепла. Заморозки були відмічені у першій половині місяця в Україні, у другій половині травня - у північних, центральних, східних областях та в Карпатах.

Абсолютний максимум температури повітря фіксували під час минулих спостережень на рівні 31-37° тепла, на півдні Одещини, на Луганщині та в Криму бувало до 38-39°, в горах - 22-30° тепла.