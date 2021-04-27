Синоптики дали прогноз на май
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Средняя месячная температура в мае этого года в Украине прогнозируется на уровне от 15° до 18° тепла, что несколько выше средних многолетних значений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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"Средняя месячная температура предполагается 15-18°, в горах 11-13° тепла, что на 1-1,5° выше средних многолетних значений", - сообщили синоптики.
Детали
Как отмечается, месячное количество осадков ожидается в западных областях 62-89 мм (в Карпатах до 134 мм), на остальной территории 28-50 мм, что в пределах средних многолетних значений.
По наблюдениям, устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через +15° в сторону повышения, что является климатическим показателем начала лета, происходит преимущественно во второй (на Закарпатье и юге - в первой) декаде мая.
Для справки
За всю историю наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в мае в Украине был зафиксирован на уровне 0-6° мороза, в Карпатах и на северо-востоке - до 7-10° мороза, на побережье морей местами - 0-3° тепла. Заморозки были отмечены в первой половине месяца в Украине, во второй половине мая - в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах.
Абсолютный максимум температуры воздуха фиксировали во время прошлых наблюдений на уровне 31-37° тепла, на юге Одесской области, в Луганской области и в Крыму бывало до 38-39°, в горах - 22-30° тепла.