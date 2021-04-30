Завтра уже май: напоминаем, сколько выходных будет у украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В мае 2021 года украинцев ждет два длительных уикенды, пишет УНН.
Детали
Длительные выходные ждут нас с 1 по 4 мая и с 8 по 10 мая включительно.
В этом году 1 мая - День труда, пришелся на субботу, а 2 мая православные будут праздновать Пасху (по Юлианскому календарю) - значит, 3 и 4 мая также будут выходными.
В воскресенье, 9 мая, традиционно будет отмечаться День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Поскольку праздник пришелся на выходной, то и 10 мая будет нерабочим. Итак, 8, 9 и 10 мая можно будет хорошо отдохнуть.
Май традиционно приносит много выходных, но в этом году из-за празднования Пасхи на 18 рабочих дней придется аж 13 выходных.
Дополнение
Синоптики дали прогноз на май.