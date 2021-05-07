Почти половина украинцев считают необходимым отмечать даты 8 и 9 мая - опрос

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“41% граждан Украины считает, что Украина должна отмечать обе даты — и День памяти и примирения 8 мая, и День победы над нацизмом 9 мая. Еще 31% считают, что Украина отмечать только День победы над нацизмом 9 мая. Около 9%, наоборот, поддерживают идею отмечать только День памяти и примирения 8 мая, еще 10% респондентов безразлично. Празднование лишь 8 мая больше поддерживают в Западном регионе (22%). На Востоке и Юге больше тех, кто считает, что отмечать надо только 9 мая (42% и 48% соответственно)”, — говорится в сообщении.

Детали

В частности, идея отмечать обе даты преобладает среди всех возрастных групп, кроме тех, кто старше 60 лет. Также эту идею поддерживают электорат всех партий, кроме ОПЗЖ. Поддерживают также сторонники вступления Украины в ЕС, зато среди противников европейской интеграции — большинство считает уместным отмечать только 9 мая.

В то же время, среди украинцев 48% соглашаются, что Вторая мировая война была развязана в результате заговора Гитлера и Сталина о разделе сфер влияния в Европе и заключения пакта “Молотова-Риббентропа”. Не согласны с этим 29%, еще 23% не определились с ответом.

46% украинцев соглашаются, что Советский Союз не смог бы одержать победу в войне против нацистской Германии без помощи западных союзников с Антигитлеровской коалиции. Не согласны с этим 35%.

По поводу деятельности Сталина как исторического деятеля, 62% украинцев выразились отрицательно относительно его действий в Украине. В то же время, преимущественно положительной его деятельность считают 12% жителей Востока, а в других регионах — еще меньше.

Деятельность Степана Бандеры положительной для Украины считают 32% граждан, столько же считают отрицательной. Среди “Слуг народа” его поддержали 36%, 27% считают отрицательным деятелем. Среди сторонников ОПЗЖ положительно оценивают вклад Степана Бандеры в историю Украины лишь 4%, а 63% — отрицательно. Зато сторонники ЕС, наоборот, преимущественно оценивают фигуру Степана Бандеры положительно (57%), отрицательно — лишь 12% сторонников этой партии.

Справка

Всеукраинский опрос был проведен Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 22 по 29 апреля 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки — 2,3%.

Контекст

В честь празднования Дня победы, на этих выходных украинцы будут отдыхать 3 дня. В воскресенье, 9 мая, традиционно будет отмечаться День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Поскольку праздник пришелся на выходной, то и 10 мая будет нерабочим.