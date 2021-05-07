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День памяти жертв Второй мировой войны: как в украинских городах отметят 8 и 9 мая

День памяти жертв Второй мировой войны: как в украинских городах отметят 8 и 9 мая

Киев  •  УНН

 • 120732 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. В субботу, 8 мая, Украина вместе с Европой будет отмечать День памяти жертв Второй мировой войны и примирения между странами-участницами. Какие меры вибудуться в столице и других городах страны 8 и 9 мая, читайте в материале УНН.

Детали

8 мая Украина отметит День памяти и примирения, а 9 мая — семьдесят шестой годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне. В частности, в столице запланированы церемонии возложения цветов, тематические выставки, встреча с ветеранами боевых действий и тому подобное.

Киев

8 мая в 8:30 по случаю Дня памяти и примирения состоится торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в парке Вечной Славы. В церемонии примет участие руководство города вместе с ветеранами войны и военными Вооруженных сил Украины.

Также 8 мая запланирована встреча с ветеранами боевых действий в Музее оккупации Киева, а в Публичной библиотеке им. Леси Украинский откроется книжная выставка “Помнить ради будущего”.

9 мая по случаю Дня памяти и примирения и 76-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне состоятся торжества “Помним — Побеждаем!” на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Также проведут поминальное богослужение, посвященного памяти погибших, павших в борьбе за освобождение Украины и победу над нацизмом во Второй мировой войне, молебен за мир в Украине и защитников Отечества, во время мероприятия на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Одесса

8 мая в 10:00 в Одессе объявили общегородскую минуту молчания в память защитников Украины всех времен.

8 и 9 мая в 10:00 состоится возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу в парке имени Шевченко и проведения совместного межконфессионального поминального молебна.

8-9 мая в Одессе пройдут возложения цветов к братским могилам и монументам Пояса Славы.

9 мая в 10:15 возложат цветы на траверсе памятника Неизвестному матросу в акватории Одесского залива с кораблей и катеров Западной военно-морской базы ВМС ВСУ. 11:00 — к стеле “Крылья Победы” на площади Десятого апреля, а в 12:00 — на Мемориале героической обороны Одессы 411-й береговой батареи.

В дендропарке Победы выступит духовой оркестр Одесского муниципального театра духовой музики.А в 14:00 на территории Мемориала героической обороны Одессы выступит оркестр Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Львов

8 мая в 11:00 состоится возложение цветов и свечей от представителей власти, дипломатического корпуса, общественности к Памятного креста на месте бывшего концентрационного лагеря “Шталаг — 328” (ул. Грабовского, 11). Также состоится экуменическая панихида и общественное вече.

Ровно

9 мая на Мемориале вечной славы на улице Киевской в 10:15 состоится флешмоб “Возвращайся живым”. Там ветераны и представители власти возложат цветы.

На Аллее Героев кладбища “Новое” в 11:00 почтят память Героев Небесной Сотни, погибших Героев АТО. Там состоится панихида и возложение цветов.

В Ровенском краеведческом музее в 13:00 стартует тематическая экспозиция “Ровенская в годы Второй мировой войны”.

На Майдане Музыки у органного зала в 22:00 состоится художественно-патриотическая акция “Первая минута мира”.

9 мая на Майдане Магдебургского права у городского совета в 10:15 состоится торжественное возложение корзин живых цветов к памятному знаку “Погибшим за Украину”.

На площади Независимости с 10 до 18 часов будут проходить тематические выставки. В 11:00 на военном мемориале кладбища Дубенское чествуют подвиг победителей нацизма во Второй мировой войне. Там состоится митинг-реквием “1939-1945. Никогда снова ”.

Житомир

8 мая в 10:00 — торжественное возложение цветов к памятному знаку Победы на площади Победы;

10:30 — торжественное возложение цветов к Монументу Славы.

9 мая в 10:00 состоится возложение цветов к памятным знакам в селе Вересы;

11:00 — возложение цветов к памятному знаку Победы на площади Победы и переезд ветеранов к Монументу Славы;

11:30 — Возложение цветов к Монументу Славы (ул. Чудновская, 53). В торжественных мероприятиях примут участие военнослужащие десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины и курсанты Житомирского военного института имени С. П. Королева.

Винница

Ко Дню памяти и примирения и Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне в Виннице состоится ряд онлайн-мероприятий на платформе VinCultureCode в Фейсбуке. Среди них — культурно-художественный видеопроект “Вечный огонь Победы”, который начнется 9 мая в 12.00. Проект будет состоять из трех блоков.

Напомним

Почти половина украинский считают необходимым отмечать даты 8 и 9 мая. Чтобы обеспечить безопасность всех участников мероприятий 9 мая, к охране правопорядка будут привлечены более 11 000 правоохранителей.

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