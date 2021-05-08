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За “георгієвську” стрічку карають: правоохоронці нагадали про заборону тоталітарної символіки

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. В Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів. Статті закону передбачають і адміністративну, і кримінальну відповідальність. Про це нагадує Міністерство внутрішніх справ України у переддень 9 травня, передає УНН.

Деталі

Так, відповідно до законодавства, на всій території України заборонено використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, у т.ч. у вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР, інших союзних та автономних радянських республік або їх фрагментів.

Їх використання передбачає:

— адміністративну відповідальність — стаття 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зазначає, що виготовлення і пропаганда георгіївської стрічки тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення.

— кримінальну відповідальність — стаття 436 −1 Кримінального кодексу України — виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів карається позбавленням волі на строк до п’яти років.

Довідково

У суботу, 8 травня, Україна разом з Європою відзначатиме День пам’яті жертв Другої світової війни та примирення між країнами-учасницями. 9 травня в країні відзначать 76-у річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

У пам’ятні дати у столиці заплановані церемонії покладання квітів, тематичні виставки, зустріч з ветеранами бойових дій тощо.

Нагадаємо

Аби забезпечити безпеку всіх учасників заходів 9 травня, до охорони правопорядку буде залучено понад 11 000 правоохоронців.

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