За "Георгиевскую" ленту наказывают: правоохранители напомнили о запрете тоталитарной символики
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. Статьи закона предусматривают и административную, и уголовную ответственность. Об этом напоминает Министерство внутренних дел Украины в канун 9 мая, передает УНН.
Детали
Так, в соответствии с законодательством, на всей территории Украины запрещено использование символики коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, в т.ч. в виде сувенирной продукции, публичное исполнение гимнов СССР, УССР, других союзних и автономных советских республик или их фрагментов.
Их использование предусматривает:
- административную ответственность - статья 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, отмечает, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображение.
- уголовную ответственность - статья 436 -1 Уголовного кодекса Украины - изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
Справка
В субботу, 8 мая, Украина вместе с Европой будет отмечать День памяти жертв Второй мировой войны и примирения между странами-участницами. 9 мая в стране отметят семьдесят шестой годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне.
В памятные даты в столице запланированы церемонии возложения цветов, тематические выставки, встречи с ветеранами боевых действий и тому подобное.
Напомним
Чтобы обеспечить безопасность всех участников мероприятий 9 мая, к охране правопорядка будут привлечены более 11 тыс. правоохранителей.