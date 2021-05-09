В Одессе полицейские обнаружили у двух человек георгиевскую ленту и свастику

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КИЕВ. 9 мая. УНН. В Одессе 63-летний мужчина пришел в парк Шевченко с георгиевской лентой, а 17-летний парень — на Аллею Славы со свастикой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Одесской области.

Цитата

“Мужчина в возрасте 63 лет пришел в парк Шевченко с георгиевской лентой, еще один — 17-летний парень — на Аллею Славы со свастикой”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что оба правонарушителя доставлены в территориальные подразделения полиции.

“На старшего из них полицейские составили протокол по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Вопрос о привлечении к ответственности другого нарушителя сейчас решается”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

В Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. Статьи закона предусматривают и административную, и уголовную ответственность.

Напомним, чтобы обеспечить безопасность всех участников мероприятий 9 мая, к охране правопорядка привлечены более 12,5 тысяч правоохранителей.

Справка

В субботу, 8 мая, Украина вместе с Европой отметила День памяти жертв Второй мировой войны и примирения между странами-участницами. 9 мая в стране отметят 76-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В памятные даты в столице запланированы церемонии возложения цветов, тематические выставки, встреча с ветеранами боевых действий и тому подобное.

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