В Одессе полицейские обнаружили у двух человек георгиевскую ленту и свастику
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Одессе 63-летний мужчина пришел в парк Шевченко с георгиевской лентой, а 17-летний парень — на Аллею Славы со свастикой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Одесской области.
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“Мужчина в возрасте 63 лет пришел в парк Шевченко с георгиевской лентой, еще один — 17-летний парень — на Аллею Славы со свастикой”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что оба правонарушителя доставлены в территориальные подразделения полиции.
“На старшего из них полицейские составили протокол по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Вопрос о привлечении к ответственности другого нарушителя сейчас решается”, — отмечается в сообщении.
Дополнение
В Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. Статьи закона предусматривают и административную, и уголовную ответственность.
Напомним, чтобы обеспечить безопасность всех участников мероприятий 9 мая, к охране правопорядка привлечены более 12,5 тысяч правоохранителей.
Справка
В субботу, 8 мая, Украина вместе с Европой отметила День памяти жертв Второй мировой войны и примирения между странами-участницами. 9 мая в стране отметят 76-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне.
В памятные даты в столице запланированы церемонии возложения цветов, тематические выставки, встреча с ветеранами боевых действий и тому подобное.