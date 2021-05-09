В Україні на 9 травня порядок забезпечують оперативні штаби МВС, мобільні резерви та авіація

Повідомляється, що всього на території держави заплановано проведення 667 заходів, за участі понад 66,9 тисяч осіб.

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“Правопорядок забезпечує понад 12,5 тисяч правоохоронців. Оперативні штаби вже приступили до виконання завдань, всі служби, мобільні резерви, авіаційні підрозділи знаходяться на постійному чергуванні. Прошу з толерантністю відноситися до людей похилого віку”, — зауважив Яровий.

Перший заступник міністра внутрішніх справ також наголосив, що особлива увага приділятиметься карантинним заходам.

“На місцях поліція має проводити роботу та заздалегідь інформувати громадян про обмеження, які відбуватимуться. Основна відповідальність покладається на поліцію діалогу”, — сказав він.

Заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич зауважив, що сьогодні запланована велика кількість автопробігів територією держави.

“Наразі тільки в м. Києві збирається близько 150 автомобілів, поліція здійснює їх супроводження. Правоохоронці готові забезпечувати правопорядок під час цього заходу”, — сказав Фацевич.

Він також повідомив про деякі події, пов’язані з відзначенням Дня пам’яті та примирення.

“У Миколаївській області місцева жителька на даху будинку закріпила прапор червоного кольору з комуністичною символікою та встановила дві фотокартки з георгіївською стрічкою. У Житомирській області на території ПП „Автосвіт“ на флагштоці одним з працівників розміщено прапор червоного кольору з комуністичною символікою. У Запоріжжі біля пам’ятника „Воїнам-автомобілістам“ невідомий закріпив прапор червоного кольору з написом „Полк победы 1941-1945“. По всім подіям поліцією відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст. 436-1”, — сказав Фацевич.

Доповнення

Сьогодні в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, заявив, що для українців перемога над нацизмом — це вистражданий скарб, а не черговий привід поїхати на шашлики, це причетність до великої справи для людства.