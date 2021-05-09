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9 травня: День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

9 травня: День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. У неділю, 9 травня, Україна відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та день матері. У світі ж відзначають другий День пам'яті та примирення, Всесвітній день справедливої торгівлі та День Європи. Про це пише УНН.

Пам'ятний день

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні встановлений відповідно до Закону «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років». Відзначення Дня перемоги над нацизмом включає в себе переосмислення подій Другої світової війни, руйнування радянських історичних міфів, чесний діалог навколо складних сторінок минулого.

Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року із нападу нацистської Німеччини на Польщу. Цього дня німецька військова авіація бомбардувала Львів та інші міста. Від 17 вересня учасником Другої світової війни на боці Німеччини став Радянський Союз. Радянська армія перейшла кордон Польської Республіки і розпочала бойові дії проти польської армії. Відповідно до таємної угоди з Третім Рейхом, СРСР окупував східні воєводства Польської Республіки (землі Західної України та Західної Білорусі).

Слід зазначити, що Україна, не тільки серед колишніх радянських республік, а й з усіх країн світу, зазнала найбільших втрат за роки тієї війни. За різними оцінками, в Україні загинули від 8 млн до 10 млн людей, з них цивільного населення близько 5 млн, 2,2 млн було вивезено на примусові роботи до нацистської Німеччини, 10 млн втратили притулок. На цілковиті руїни було перетворено понад 700 міст та селищ міського типу, майже 30 тис. сіл.

Свята

Всесвітній день справедливої торгівлі (World Fair Trade Day) щорічно святкується в другу суботу травня, який вважається місяцем справедливої торгівлі, цьогоріч він випадає на 9 травня.

Цей День, проведений під керівництвом Всесвітньої організації справедливої торгівлі (World Fair Trade Organization), дозволяє приблизно 350 колективам виробників та організаціям справедливої торгівлі з 70 країн заявити про свою участь у справедливій торгівлі.

Справедлива торгівля — це громадський рух, покликаний відстоювати міжнародні стандарти й суспільну політику відносно маркованих і немаркованих товарів. Основна увага приділяється товарам, які експортуються з країн, що розвиваються, в розвинені.

Товарами справедливої торгівлі можуть бути такі продукти харчування, як чай, кава, какао, банани, а також предмети ремісничого виробництва та одяг. Головне щоб вони були зроблені без застосування рабської й дитячої праці.

День Європи — свято, що відзначається 9 травня Європейським Союзом, а також офіційно в Україні щорічно у третю суботу травня з 2003 року. Перше визнання Дня Європи відбулось у Раді Європи в 1964 році.[2] Пізніше Європейський Союз почав відзначати свій власний Європейський день на відзначення декларації Шумана 1950 року, внаслідок чого деякі називають її «Днем Шумана». День Європи, разом з єдиною валютою (євро), прапором і гімном, є символом ЄС як політичної сили.

День матері в Україні та більшості інших країн світу свято відзначається у другу неділю травня. Цього року День матері святкується 9 травня і збігається з Днем Перемоги.  Свято матері та його традиції шанують у понад сорока країнах світу. 9 травня 2021 року потрібно обов'язково привітати всіх матерів, незалежно від їх віку. Вітають також і вагітних жінок – майбутніх мам. Але всіх жінок, як на 8 березня, вітати не потрібно. 

У цей день проходять акції та заходи на підтримку матерів.

Релігійне свято

Православною церквою поминаються воїни, які загинули у Другій світовій війні, а також відзначають День святого Василія Амасійського.

Іменини

9 травня, іменини відзначають власники таких імен: Василій, Іван, Микола, Петро, Степан.

Прикмети

Вранці погода вітряна – скоро буде тепло і ясно.

Якщо день морозний, то через тиждень теж буде холодно.

Пора садити картоплю, якщо листя на березі розпустилися повністю.

Зозуля кує – буде хороша погода.

Теплий вечір і зоряне небо – до хорошого урожаю хліба.

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