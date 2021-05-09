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9 мая: День победы над нацизмом во Второй мировой войне

9 мая: День победы над нацизмом во Второй мировой войне

Киев  •  УНН

 • 51566 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. В воскресенье, 9 мая, Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне и День матери. В мире же отмечают второй День памяти и примирения, Всемирный день справедливой торговли и День Европы. Об этом пишет УНН.

Памятный день

День победы над нацизмом во Второй мировой войне установлен в соответствии с Законом «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов». Отмечание Дня победы над нацизмом включает в себя переосмысление событий Второй мировой войны, разрушения советских исторических мифов, честный диалог вокруг сложных страниц прошлого.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 с нападения нацистской Германии на Польшу. В этот день немецкая военная авиация бомбила Львов и другие города. От 17 сентября участником Второй мировой войны на стороне Германии стал Советский Союз. Советская армия перешла границу Польской Республики и начала боевые действия против польской армии. Согласно тайного соглашения с Третьим Рейхом, СССР оккупировал восточные воеводства Республики Польша (земли Западной Украины и Западной Белоруссии).

Следует отметить, что Украина, не только среди бывших советских республик, но и из всех стран мира, понесла наибольшие потери за годы той войны. По разным оценкам, в Украине погибли от 8 млн до 10 млн человек, из них гражданского населения около 5 млн, 2200000 были вывезены на принудительные работы в нацистскую Германию, 10 млн потеряли убежище. На полные руины были превращены более 700 городов и поселков городского типа, почти 30 тыс. Сел.

Праздники

Всемирный день справедливой торговли (World Fair Trade Day) ежегодно отмечается во вторую субботу мая, который считается месяцем справедливой торговли, в этом году он выпадает на 9 мая.

Этот День, проведенный под руководством Всемирной организации справедливой торговли (World Fair Trade Organization), позволяет примерно 350 коллективам производителей и организациям справедливой торговли из 70 стран заявить о своем участии в справедливой торговле.

Справедливая торговля - это общественное движение, призванное отстаивать международные стандарты и общественную политику в отношении маркированных и немаркированных товаров. Основное внимание уделяется товарам, которые экспортируются из развивающихся стран, в развитые.

Товарами справедливой торговли могут быть такие продукты питания, как чай, кофе, какао, бананы, а также предметы ремесленного производства и одежду. Главное чтобы они были сделаны без применения рабского и детского труда.

День Европы - праздник, отмечается 9 мая Европейский Союзом, а также официально в Украине ежегодно в третью субботу мая с 2003 года. Первое признание Дня Европы состоялось в Совете Европы в 1964 году. [2] Позже Европейский Союз начал отмечать свой собственный Европейский день в честь декларации Шумана 1950, в результате чего некоторые называют ее «Днем Шумана». День Европы, вместе с единой валютой (евро), флагом и гимном, является символом ЕС как политической силы.

День матери в Украине и большинстве других стран мира праздник отмечается во второе воскресенье мая. В этом году День матери празднуется 9 мая и совпадает с Днем Победы. Праздник матери и его традиции чтят в более сорока странах мира. 9 мая 2021 нужно обязательно поздравить всех матерей, независимо от их возраста. Приветствуют также и беременных женщин - будущих мам. Но всех женщин, чем на 8 марта, поздравлять не нужно.

В этот день проходят акции и мероприятия в поддержку матерей.

Религиозный праздник

Православной церковью поминаются воины, погибших во Второй мировой войне, а также отмечают День святого Василия Амасийского.

Именины

9 мая, именины отмечают владельцы таких имен: Василий, Иван, Николай, Петр, Степан.

Приметы

Утром погода ветреная - скоро будет тепло и ясно.

Если день морозный, то через неделю тоже будет холодно.

Пора сажать картофель, если листья на берегу распустились полностью.

Кукушка кукует - будет хорошая погода.

Теплый вечер и звездное небо - к хорошему урожая хлеба.

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