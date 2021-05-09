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В Украине на 9 мая порядок обеспечивают оперативные штабы МВД, мобильные резервы и авиация

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Чтобы обеспечить безопасность всех участников мероприятий 9 мая, к охране правопорядка привлечены более 12,5 тысяч правоохранителей. Подразделения МВД уже приступили к выполнению заданий. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает УНН со ссылкой на МВД.

Сообщается, что всего на территории государства запланировано проведение 667 мероприятий с участием более 66,9 тысяч человек.

Цитата

“Правопорядок обеспечивает более 12,5 тысяч правоохранителей. Оперативные штабы уже приступили к выполнению задач, все службы, мобильные резервы, авиационные подразделения находятся на постоянном дежурстве. Прошу с толерантностью относиться к старикам”, — отметил Яровой.

Первый заместитель министра внутренних дел также отметил, что особое внимание будет уделяться карантинным мероприятиям.

“На местах полиция проводить работу и заранее информировать граждан об ограничении, которые пройдут. Основная ответственность возлагается на полицию диалога”, — сказал он.

Заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич отметил, что сегодня запланировано большое количество автопробегов по территории государства.

“Сейчас только в г. Киеве собирается около 150 автомобилей, полиция осуществляет их сопровождение. Правоохранители готовы обеспечивать правопорядок во время этого мероприятия ”, - сказал Фацевич.

Он также сообщил о некоторых событиях, связанных с празднованием Дня памяти и примирения.

“В Николаевской области местная жительница на крыше дома закрепила флаг красного цвета с коммунистической символикой и установила две фотографии с георгиевской лентой. В Житомирской области на территории ООО „Автомир“ на флагштоке одним из работников размещен флаг красного цвета с коммунистической символикой. В Запорожье возле памятника „Воинам-автомобилистам“ неизвестный закрепил флаг красного цвета с надписью „Полк победы 1941-1945“. По всем событиям полицией возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 436-1 ”, - сказал Фацевич.

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Сегодня в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, заявил, что для украинцев победа над нацизмом — это выстраданное сокровище, а не очередной повод поехать на шашлыки, это причастность к великому делу для человечества.

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