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В Киеве составили админпротокол на 16-летнего парня, который использовал нацистское приветствие во время акции возле парка Вечной Славы

В Киеве составили админпротокол на 16-летнего парня, который использовал нацистское приветствие во время акции возле парка Вечной Славы

Киев  •  УНН

 • 21350 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. На 16-летнего парня, составили админпротокол за использование нацистского приветствия возле парка Вечной Славы в Киеве во время чествования памяти погибших во Второй мировой войне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

Цитата

“Во время акции возле парка Вечной Славы одного из участников привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что работники полиции установили личность правонарушителя. Им оказался 16-летний местный житель.

В сети также опубликовано видео, где указанный парень использовал нацистское приветствие возле ветерана, который проходил рядом, в частности — его опубликовало издание “Страна”.

“На него составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

Сегодня, 9 мая в Одессе 63-летний мужчина пришел в парк Шевченко с георгиевской лентой, а 17-летний парень — на Аллею Славы со свастикой.

Кроме того, в Одессе на Аллее славы произошла стычка между правоохранителями и участниками акции “Бессмертный полк”.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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