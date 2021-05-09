В Киеве составили админпротокол на 16-летнего парня, который использовал нацистское приветствие во время акции возле парка Вечной Славы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. На 16-летнего парня, составили админпротокол за использование нацистского приветствия возле парка Вечной Славы в Киеве во время чествования памяти погибших во Второй мировой войне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.
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“Во время акции возле парка Вечной Славы одного из участников привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что работники полиции установили личность правонарушителя. Им оказался 16-летний местный житель.
В сети также опубликовано видео, где указанный парень использовал нацистское приветствие возле ветерана, который проходил рядом, в частности — его опубликовало издание “Страна”.
“На него составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях”, — отмечается в сообщении.
Дополнение
Сегодня, 9 мая в Одессе 63-летний мужчина пришел в парк Шевченко с георгиевской лентой, а 17-летний парень — на Аллею Славы со свастикой.
Кроме того, в Одессе на Аллее славы произошла стычка между правоохранителями и участниками акции “Бессмертный полк”.
Напомним, сегодня в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.