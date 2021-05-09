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В Одесі між правоохоронцями та учасниками акції "Безсмертний полк" сталася сутичка: є затримані

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. В Одесі на Алеї слави сталася сутичка між правоохоронцями та учасниками акції “Безсмертний полк”, є затримані, передає УНН.

Деталі

Так, сьогодні під час ходи “Безсмертного полку” між правоохоронцями та учасниками акції сталася сутичка.

Як повідомляється в поліції Одеської області на теперішній час поліцейські викрили шістьох порушників громадського порядку.

“П’ятеро з них доставлені до відділів поліції з Алеї слави, ще один — з 412 берегової батареї”, — йдеться в повідомленні.

Також за результатами перевірок складено 1 протокол за ч.1 ст.173-3 (Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки), 2 — за ст.173 (Дрібне хуліганство), 2 — за ст.185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) та 1 — за ч.1 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Доповнення

В Одесі 63-річний чоловік прийшов у парк Шевченка з георгіївською стрічкою, а 17-річний хлопець — на Алею Слави зі свастикою.

В Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів. Статті закону передбачають і адміністративну, і кримінальну відповідальність.

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