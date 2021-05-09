В Одессе между правоохранителями и участниками акции "Бессмертный полк" произошло столкновение: есть задержанные
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Одессе на Аллее славы произошла стычка между правоохранителями и участниками акции “Бессмертный полк”, есть задержанные, передает УНН.
Детали
Так, сегодня во время шествия “Бессмертного полка” между правоохранителями и участниками акции произошло столкновение.
Как сообщается в полиции Одесской области в настоящее время полицейские разоблачили шестерых нарушителей общественного порядка.
“Пятеро из них доставлены в отделы полиции с Аллее славы, еще один — из 412 береговой батареи”, — говорится в сообщении.
Также по результатам проверок составлен 1 протокол по ч.1 ст.173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты), 2 — по ст.173 (мелкое хулиганство), 2 — по ст.185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) и 1 — по ч.1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Дополнение
В Одессе 63-летний мужчина пришел в парк Шевченко с георгиевской лентой, а 17-летний парень — на Аллею Славы со свастикой.
В Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. Статьи закона предусматривают и административную, и уголовную ответственность.