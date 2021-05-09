На Миколаївщині між поліцією та учасниками акції до Дня перемоги сталася сутичка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У Очакові на Миколаївщині між поліцією та учасниками акції до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні сталася сутичка через червоний прапор із зображенням забороненої символіки. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Миколаївської області.
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“Вранці у місті Очаків під час урочистої ходи з покладанням квітів біля пам’ятника невідомому солдату в одного з учасників був виявлений червоний прапор із зображенням забороненої законом символіки. Вимогу поліцейських прибрати прапор громадянин проігнорував, через що між присутніми учасниками ходи та поліцейськими виникла сутичка. Правоохоронці конфлікт припинили”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що відомості за вказаним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) та ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади) ККУ.
Також зазначається, що поліцейські отримали чотири повідомлення, які стосувались використання забороненої символіки. За всіма фактами тривають перевірки.
Доповнення
В Одесі на Алеї слави сталася сутичка між правоохоронцями та учасниками акції “Безсмертний полк”, є затримані.
У Києві склали адмінпротокол на 16-річного хлопця, який використав нацистське вітання під час акції біля парку Вічної Слави.
Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.