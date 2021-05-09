В Николаевской области между полицией и участниками акции ко Дню Победы произошло столкновение
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Очакове Николаевской между полицией и участниками акции ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне произошло столкновение из-за красного флага с изображением запрещенной символики. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Николаевской области.
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“Утром в городе Очаков во время торжественного шествия с возложением цветов у памятника неизвестному солдату у одного из участников был обнаружен красный флаг с изображением запрещенной законом символики. Требование полицейских убрать флаг гражданин проигнорировал, из-за чего между присутствующими участниками шествия и полицейскими произошла стычка. Правоохранители конфликт прекратили”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) и ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти) УК.
Также отмечается, что полицейские получили четыре сообщения, касающиеся использования запрещенной символики. По всем фактам продолжаются проверки.
Дополнение
В Одессе на Аллее славы произошла стычка между правоохранителями и участниками акции “Бессмертный полк”, есть задержанные.
В Киеве составили админпротокол на 16-летнего парня, который использовал нацистское приветствие во время акции возле парка Вечной Славы.
Напомним, сегодня в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.