День перемоги: в Україні зафіксовано близько 40 порушень та відкрито п'ять справ через заборонену символіку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. В Україні до поліції надійшло 38 повідомлень про правопорушення під час масових заходів 9 травня. Відкрито п’ять справ через заборонену символіку. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає УНН з посиланням на МВС.
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“Станом на зараз надійшло 38 повідомлень про правопорушення, пов’язані з масовими заходами з нагоди 9 травня. Серйозних порушень громадського порядку не зафіксовано. Правоохоронці впорались із завданням, забезпечивши безпеку громадян і не допустивши розвитку конфліктних ситуацій... Наразі всі підрозділи МВС продовжують нести службу, працюють оперативні штаби. Особлива увага приділяється місцям відпочинку громадян — парки та лісосмуги. До закінчення всіх заходів особовий склад працюватиме в посиленому режимі”, — сказав Яровий.
Деталі
Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що найбільше до поліції надійшло повідомлень, пов’язаних з використанням комуністичної символіки.
“До ЄРДР внесено п’ять повідомлень про кримінальні правопорушення, пов‘язані з виготовленням і використанням забороненої символіки. Наразі також Національною поліцією складено дев‘ять адмінпротоколів. Проведена велика профілактична робота, недопущено серйозних порушень публічного порядку. Правоохоронці продовжують роботу в посиленому режимі”, — сказав Клименко.
Доповнення
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Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.