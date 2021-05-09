День победы: в Украине зафиксировано около 40 нарушений и открыто пять дел из-за запрещенной символики
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Украине в полицию поступило 38 сообщений о правонарушениях во время массовых мероприятий 9 мая. Открыто пять дел из-за запрещенной символики. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает УНН со ссылкой на МВД.
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“По состоянию на сейчас поступило 38 сообщений о правонарушениях, связанных с массовыми мероприятиями по случаю 9 мая. Серьезных нарушений общественного порядка не зафиксировано. Правоохранители справились с задачей, обеспечив безопасность граждан и не допустив развития конфликтных ситуаций... Сейчас все подразделения МВД продолжают нести службу, работают оперативные штабы. Особое внимание уделяется местам отдыха граждан — парки и лесополосы. До окончания всех мероприятий личный состав будет работать в усиленном режиме”, — сказал Яровой.
Детали
Председатель Нацполиции Игорь Клименко отметил, что больше всего в полицию поступило сообщений, связанных с использованием коммунистической символики.
“В ЕРДР внесены пять сообщений об уголовных правонарушениях, связанных с изготовлением и использованием запрещенной символики. Сейчас также Национальной полицией составлено девять админпротоколов. Проведена большая профилактическая работа, недопущено серьезных нарушений общественного порядка. Правоохранители продолжают работу в усиленном режиме”, — сказал Клименко.
Дополнение
В Николаейвской области между полицией и участниками акции ко Дню Победы произошло столкновение.
В Одессе на Аллее славы произошла стычка между правоохранителями и участниками акции “Бессмертный полк”, есть задержанные.
В Киеве составили админпротокол на 16-летнего парня, который использовал нацистское приветствие во время акции возле парка Вечной Славы.
Напомним, сегодня в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.