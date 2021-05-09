В Україні понад 40 тисяч громадян взяло участь у масових заходах до Дня перемоги

Цитата

“Загалом по державі вже завершилися понад 600 масових заходів. В них взяло участь більше 40 тисяч громадян. Особовий склад всіх підрозділів Міністерства внутрішніх справ продовжує нести службу із забезпечення правопорядку”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив, що до поліції надійшло 38 повідомлень про правопорушення під час масових заходів 9 травня. Відкрито п’ять справ через заборонену символіку.



Сьогодні, аби забезпечити безпеку всіх учасників заходів 9 травня, до охорони правопорядку залучено понад 12,5 тисяч правоохоронців.

Нагадаємо, на Миколаївщині між поліцією та учасниками акції до Дня перемоги сталася сутичка.

В Одесі на Алеї слави сталася сутичка між правоохоронцями та учасниками акції “Безсмертний полк”, є затримані.



У Києві склали адмінпротокол на 16-річного хлопця, який використав нацистське вітання під час акції біля парку Вічної Слави.